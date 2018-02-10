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Buradasınız : » » TSK’dan etkisiz hale getirilen teröristlere ve şehitlere ilişkin açıklama

TSK’dan etkisiz hale getirilen teröristlere ve şehitlere ilişkin açıklama

Zeytin Dalı Harekatı’nın 22'nci gününde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) art arda şehit olan asker ve etkisiz hale getirilen terörist sayılarını paylaştı.

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TSKdan etkisiz hale getirilen teröristlere ve şehitlere ilişkin açıklama

Genelkurmay Başkanlığı, bugün 3 ayrı açıklama yaparak etkisiz hale getirilen teröristlere ve operasyonlarda şehit olan askerlerimize ilişkin rakamları paylaştı.

Gelen 3 ayrı açıklama şu şekilde:

TSK: 4 şehit, 2 yaralımız var. 15 terörist öldürüldü.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Zeytin Dalı Harekatı kapsamındaen az 13 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, harekat kapsamında Afrin'de devam eden operasyonlarda 4 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

TSK: 2 şehit, 4 yaralımız var. 11 terörist öldürüldü.

Genelkurmay Başkanlığı, Afrin'de devam eden operasyonlarda 2 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını ve 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini aktardı.

TSK: 3 şehit, 5 yaralımız var. 15 terörist öldürüldü.

TSK, gerçekleştirilen operasyonlarda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini, çatışmalarda 3 askerin şehit olduğunu, 5 askerin yaralandığı bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamalarda şunlar kaydedildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, tedavileri için süratle tahliye edilen yaralılarımıza acil şifalar dileriz."

22 günde, bin 180 terörist öldürüldü

Bugün etkisiz hale getirilen teröristler ile birlikte 20 Ocak'ta başlayan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında toplamda bin 180 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu.

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, zeytin dalı, tsk, şehit, operasyon
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