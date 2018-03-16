TSK'dan Afrin halkına havadan bildiri

TSK, Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) desteğiyle 20 Ocak'tan bu yana Afrin'de düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı başarıyla devam ediyor.

"Afrin'den ayrılmak isteyenler, TSK'nın garantisi altında olacaklardır"

TSK, Afrin halkına Arapça ve Kürtçe dilde hazırlanan bildirileri havadan dağıttı.

"Değerli Afrinli Kardeşlerimiz, PKK/PYD/YPG/DEAŞ terör örgütleri yıllardır size ve bize maddi ve manevi zararlar veriyor, Sizleri evinizden, yurdunuzdan, sevdiklerinizden mahrum ettiler. Teröristlere dur demenin zamanı geldi. Tek hedefimiz size eziyet eden terör örgütleridir. Teröristlerden, terörist mevzi ve barınaklarından uzak durun. Sizi ve çocuklarınızı kalkan olarak kullanmalarına izin vermeyin. Afrin'den ayrılmak isteyenler, TSK'nın garantisi altında olacaklardır. Teröristler tarafından zorla silah altına alınanlar; sizler de en kısa zamanda silahlarınızı bırakın, evlerinize dönün. TRT Radyosunu dinleyin."

"Seni kullanan eli kanlı terör örgütünden uzak dur"

Aynı zamanda YPG/PKK'lı teröristlere teslim olun çağrısı da yapıldı.

"Terör örgütü içinde yer alanlar! Türk Silahlı Kuvvetleri barış, huzur ve güven getirmek için Afrin'dedir. Seni asılsız ve boş vaatlerle kandıranların oyununa gelme. Aldanma! Seni öne sürenler Afrin'den kaçıyor, en güvenli, en iyi şartlarda yaşamaya devam ediyor. Seni kullanan eli kanlı terör örgütünden uzak dur. Sana uzattığımız ele güven. Türkiye'nin adaletine güven! Türk Silahlı Kuvvetlerine güven! Gel teslim ol! Afrin'de huzur ve barış dolu bir gelecek seni bekliyor."

Kaynak: TRT Haber