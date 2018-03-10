TSK'dan Afrin açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetleri 20 Ocak günü sınır hattının güvenli hale gelmesi Afrin’in terör örgütlerinden arındırılması amacıyla Zeytin Dalı Harekatı’nı başlattı.

Harekat kapsamında karadan ve havadan hedef alınan terör örgütü denetimindeki onlarca köy ve stratejik nokta TSK ve ÖSO güçleri tarafından düzenlenen operasyonlarla özgürleştirildi.

TSK harekata ilişkin son bilgileri paylaşarak şunları söyledi:

"Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan 117 kahraman silah arkadaşımızın tedavileri tamamlanmış ve görevlerine dönmüşlerdir."

Kaynak: TRT Haber



