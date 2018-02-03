TSK'dan açıklama: 7 asker şehit

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, harekat sırasında bugün bir askerin, terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarıyla girilen çatışmada, bir askerin ise Kilis hudut bölgesinde teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit olduğu belirtildi.

Tank isabet aldı: 5 şehit

Genelkurmay Başkanlığınca harekat kapsamında, Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeyh Horoz bölgesinde terör örgütleri mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucu isabet alan tankta bulunan 5 askerin şehit olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

AA