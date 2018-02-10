TSK'dan açıklama: 3 asker şehit, 5 asker yaralı

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan açıklama şöyle;

" Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, 10 Şubat 2018 tarihinde, Afrin’de devam eden operasyonlar esnasında 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Söz konusu operasyonlarda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir."

Bugün etkisiz hale getirilen 15 terörist ile birlikte 20 Ocak'ta başlayan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında toplamda bin 156 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu.