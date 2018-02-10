TSK'dan açıklama: 2 asker şehit, 4 asker yaralı

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin'de devam eden operasyonlarda 2 askerin şehit olduğu, 4 askerin yaralandığı belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) harekat kapsamında Afrin'de devam eden operasyonlarda, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu en az 11 teröristin etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, tedavileri için süratle tahliye edilen yaralılarımıza acil şifalar dileriz."

TSK daha önce, bugün gerçekleştirilen operasyonlarda 3 askerin şehit olduğunu, 5 askerin yaralandığı ve 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

Bugün etkisiz hale getirilen teröristler ile birlikte 20 Ocak'ta başlayan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında toplamda bin 167 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu.