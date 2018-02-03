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TSK: Zeytin Dalı Harekatı'nda 897 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'e başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda 897 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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TSK: Zeytin Dalı Harekatında 897 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00’den itibaren “Zeytin Dalı Harekâtı"nın başlatıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada harekatın, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK'nin terörle mücadeleye yönelik kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan "meşru müdafaa hakkı" çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği belirtildi.

Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçlerin hedef alındığı kaydedilen açıklamada, sivil ve masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiği vurgulandı.

15 terör hedefi imha edildi

Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 15 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

“Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 74 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 897 olmuştur."

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, Türk Silahlı Kuvvetleri
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