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TSK: Zeytin Dalı Harekatı'nda 811 terörist etkisiz hale getirildi

TSK, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren 811 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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TSK: Zeytin Dalı Harekatında 811 terörist etkisiz hale getirildi

Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 14 hedef imha edildi.

Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine döndü.

“Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 21 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Böylece harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 811'e yükseldi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: zeytin dalı operasyonu, tsk
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