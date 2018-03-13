TSK ve ÖSO'dan sivillere güvenli koridor

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 12 Mart 2018 tarihinden itibaren Afrin kent merkezi kuşatıldı" denildi.

TSK ve ÖSO güçlerinin Afrin'i kuşatmasını tamamlamasıyla birlikte, kenti terk etmeleri YPG/PKK'lı teröristler tarafından engellenen sivillerin güvenli çıkışını sağlayacak bir koridor hazırlandı.

212 bölge kontrol altına alındı

TSK ve ÖSO, dün gerçekleştirdiği operasyonlarda 12 köyü, terör örgütünün işgalinden kurtardı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, dün akşamki açıklamasında 175'i köy, 37'si kritik nokta olmak üzere toplam 212 bölgenin kontrol altına alındığı, kurtarılan toplam alanın bin 102 kilometrekareye ulaştığını söylemişti.

Teröristler Arap ve Kürt nüfusa engel oluyor

Terör örgütü YPG/PKK'nın yığınak ve savunma hatları, büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor.

Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için nüfusu zorla ilçe merkezine yönlendiren terör örgütü, merkezden Beşşar Esed rejimi ve askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa ise engel oluyor. Sivillerin alıkonulması, Birleşmiş Milletler'den de tepki görüyor.

Kaynak: AA