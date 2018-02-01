  • 01 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » TSK ve ÖSO güçleri Raco'ya ilerliyor

TSK ve ÖSO güçleri Raco'ya ilerliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO), teröristlerin savunma hattı oluşturduğu, stratejik öneme sahip Raco beldesine ilerleyişi sürüyor.

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TSK ve ÖSO güçleri Racoya ilerliyor

Suriye’nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı", 13. gününde de devam ediyor.

Burseya Dağı’nın teröristlerden temizlenmesinin ardından teröristlerin yığınak yaparak savunma hattı oluşturduğu ve stratejik önemi yüksek olan Afrin’in batısındaki Raco bölgesindeki tepelerde de kontrol sağlandı.

Raco beldesine ilerleyiş sürüyor

Mehmetçiğin ve ÖSO güçlerinin Hatay’ın Hassa ilçesine bağlı Sugediği mevkiinden Raco’ya ilerleyişinin sürdüğü gözlenirken, Afrin’e yönelik yapılan harekatta ilk meskun mahal operasyonunun da Raco beldesinde başlaması öngörülüyor.

İHA

Etiketler: tsk, OSÖ, raco, Zeytin Dalı Harekatı
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