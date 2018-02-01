TSK ve ÖSO güçleri Raco'ya ilerliyor

Suriye’nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı", 13. gününde de devam ediyor.

Burseya Dağı’nın teröristlerden temizlenmesinin ardından teröristlerin yığınak yaparak savunma hattı oluşturduğu ve stratejik önemi yüksek olan Afrin’in batısındaki Raco bölgesindeki tepelerde de kontrol sağlandı.

Raco beldesine ilerleyiş sürüyor

Mehmetçiğin ve ÖSO güçlerinin Hatay’ın Hassa ilçesine bağlı Sugediği mevkiinden Raco’ya ilerleyişinin sürdüğü gözlenirken, Afrin’e yönelik yapılan harekatta ilk meskun mahal operasyonunun da Raco beldesinde başlaması öngörülüyor.

İHA