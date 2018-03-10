TSK ve ÖSO Afrin'i çember altına aldı

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun Afrin merkeze girişleri an meselesi.

Son günlerde hız kazanan operasyonlarla Azez ile Afrin arasındaki bölgede bulunan çok sayıda köy yoğun süren çatışmaların ardından ele geçirildi.

Teröristlerin etkisiz hale getirildiği operasyonların ardından özgürleştirilen köylere de sivillerin geri dönüşü sağlandı.

Bu sabah saatlerinde yeniden hız kazanan operasyonlar kapsamında çok sayıda köy terör örgütünden arındırıldı.

Yoğun çatışmaların ardından ilerleme kaydeden TSK ve ÖSO güçleri, Afrin kent merkezini gören hakim tepelere ulaştı.

TSK ve ÖSO birlikleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'i çember altına aldı. Afrin kent merkezi göründü. pic.twitter.com/cvN0kW2J1R — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 10 Mart 2018

Birkaç kilometre uzaklıkta olan Afrin şehir merkezinin artık rahatça görüldüğü hakim noktalara ulaşmanın sevincini yaşayan ÖSO birlikleri, artık teröristlerin tamamen bitmesinin an meselesi olduğunu söyledi.

Afrin şehir merkezini gören noktalarda olduklarının anlatan ÖSO üyeleri, en kısa zamanda TSK desteği ile Afrin’i de terör örgütü YPG/PKK’dan temizleyeceklerini açıkladı.

Kaynak: DHA