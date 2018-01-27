TSK ve ÖSO, Afrin'deki Ali Bekki köyünü ele geçirdi

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TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında PYD/YPG'nin işgali altında bulunan Afrin'in kuzeybatısındaki Ali Bekki köyünü teröristlerden temizledi.
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Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: Ya görevlerini bırakmalılar ya da adlarındaki Türk ismini çıkarmalılar
ABD yasa dışı göçmenleri sınır dışı etmeye devam ediyor
Zeytin Dalı Harekatı'nda 394 terörist etkisiz hale getirildi
6 milyon lira değerinde kobra zehiri ile yakalandılar
Viyana’da İslam karşıtı aşırı sağcı parti FPÖ protesto edildi