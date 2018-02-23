TSK ve ÖSO Afrin'de 415 kilometrekareyi terörden arındırdı

TSK ve ÖSO, 20 Ocak'ta başlatılan harekatta Afrin'in kuzey, kuzeydoğu, kuzeybatı, batı ve güneybatı yönlerinden YPG/PKK-DEAŞ terör örgütlerine karşı operasyonlarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'ndaki konuşmasında Afrin'de bin 873 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve 415 kilometrekare alanın kurtarıldığını söyledi.

TSK ve ÖSO, 415 kilometrekare içerisinde Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 72'si köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 100 noktayı teröristlerden temizledi.

Sınır temasının kesilmesi için operasyonlar sürüyor

20 Şubat'ta Afrin'in kuzeyindeki Bülbül beldesi ile muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesi birleştirilmiş, Afrin'de teröristlerin Kilis'le olan sınır temasını kesilmişti.

AA'nın harita alan ölçümlerine göre, sınırın tamamının temizlenmesine kuzeyden 7, batıdan 7,8 kilometre kaldı.

TSK ve ÖSO, Hatay'ın Hassa ilçesinin karşısına düşen 7 kilometrelik sınır hattını kurtarmak için Afrin'in kuzeyindeki operasyonlarını sürdürüyor.

Diğer yandan Afrin'in batısında, Hatay'ın Akpınar köyünün karşısında kalan 7,8 kilometrelik hattın birleşmesi için de harekat devam ediyor.

Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz, Ömer Simo, Duraklı, Hayyam, Surain, Çarkanlı, Akanlı, Mikdad ve Ali Racu köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Yukarı Hacıkanlı, Aşağı Hacıkanlı, Derviş Obası, Hasan Kelkavi, Celeme, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana, Kırmızı, Karri, Şerbanlı, Şedya, Harab Summak, Hantalli, Karababa, Sarı Uşağı ve Rahmanlı köyleri, 687 .Tepe, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Arşali, Muhammediye, Divan Fevkani, Divan Tahtani, onlara hakim 3 tepe, Mervane, Heygece, Tell Dilur, Bafler, Zehra, Aşağı Korgan ve Yukarı Korgan köyleri ile Mersides, Nisriyye, Amara ve Kila Tepeleri, Sattuf evleri ve Kalki köy altı yerleşimi, üs olarak kullanılan Beyyada noktası; Şeran beldesinde Burseya Dağı, Uverkan, İkidam, Şeltah, Merseva, Serincek, Kastel Cündo, Dikmetaş, Zeytinak, Arpaviran ve Dayr Savvan köyleri ile Sirgaya ve Nebi Huri Tepeleri ile Cemiliyye köy altı yerleşimi."