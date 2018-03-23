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Buradasınız : » » TSK ve ÖSO 3 köyü daha teröristlerden temizlendi

TSK ve ÖSO 3 köyü daha teröristlerden temizlendi

TSK ve ÖSO, Afrin'in Fafretin, Bercke ve Kebaşin köylerini teröristlerden temizledi.

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TSK ve ÖSO 3 köyü daha teröristlerden temizlendi

TSK ve ÖSO, Afrin ilçe merkezinin güneyinde teröristlere yönelik sürdürdüğü operasyonlar kapsamında Fafretin, Bercke ile Kebaşin köylerini YPG/PKK-DEAŞ'tan arındırdı.

TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 18 Mart'ta Afrin ilçe merkezi ile ilçenin kuzeyi, doğusu ve batısındaki noktaların tümünü ele geçirdi.

Afrin bölgesi, ilçe merkezi ile Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 beldeden oluşuyor.

Kaynak: AA

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