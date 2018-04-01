TSK ve AFAD'dan Afrin'e yardım

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından teröristlerden temizlenen Afrin'de, ihtiyaç sahibi ailelere yardımlar sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Twitter hesabından, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında güvenliği sağlanan köylere yönelik yardımlarla ilgili fotoğraflar paylaşıldı.

Afrin’de, Türk Silahlı Kuvvetleri ile koordineli olarak AFAD ekipleri tarafından Mağaracık köyünde 108, Aranda köyünde 35 aileye gıda ve hijyen malzemesi yardımı yapılmıştır.https://t.co/YnBAAVttyO pic.twitter.com/NuwBaEeBei — TSK (@TSKGnkur) 1 Nisan 2018

Bu kapsamda Afrin’de, Türk Silahlı Kuvvetleri ile koordineli olarak AFAD ekipleri tarafından Mağaracık köyünde 108, Aranda köyünde 35 aileye gıda ve hijyen malzemesi yardımı yapıldı.

Afrinliler Türkiye'ye minnettar

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden arındırılan Afrin'de halk, huzurlu ve güvenli bir ortama kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Halk, yaşadıkları zor günleri atlatarak normal hayatlarına dönmeye çalışıyor.

YPG/PKK'nın zulüm ve baskısı nedeniyle zor günler geçiren ve birçoğu aylardır evlerinden bile çıkamayan Afrinliler, Türk askerinin bölgeyi teröristlerden arındırmasının sevincini yaşıyor.

Kaynak: TRT Haber