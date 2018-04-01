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Buradasınız : » » TSK ve AFAD'dan Afrin'e yardım

TSK ve AFAD'dan Afrin'e yardım

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Afrin'de terörden arındırılan köylere yardımlar devam ediyor.

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TSK ve AFADdan Afrine yardım

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından teröristlerden temizlenen Afrin'de, ihtiyaç sahibi ailelere yardımlar sürüyor. 

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Twitter hesabından, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında güvenliği sağlanan köylere yönelik yardımlarla ilgili fotoğraflar paylaşıldı.

 

 

Bu kapsamda Afrin’de, Türk Silahlı Kuvvetleri ile koordineli olarak AFAD ekipleri tarafından Mağaracık köyünde 108, Aranda köyünde 35 aileye gıda ve hijyen malzemesi yardımı yapıldı. 

Afrinliler Türkiye'ye minnettar

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden arındırılan Afrin'de halk, huzurlu ve güvenli bir ortama kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Halk, yaşadıkları zor günleri atlatarak normal hayatlarına dönmeye çalışıyor.

YPG/PKK'nın zulüm ve baskısı nedeniyle zor günler geçiren ve birçoğu aylardır evlerinden bile çıkamayan Afrinliler, Türk askerinin bölgeyi teröristlerden arındırmasının sevincini yaşıyor.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: tsk, afrin, AFAD
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