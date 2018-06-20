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TSK ve ABD'den Münbiç'te ortak faaliyet

TSK ve ABD unsurlarınca, Fırat Kalkanı Harekatı alanıyla Münbiç arasında kalan hatta, ikinci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti yapıldı.

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TSK ve ABDden Münbiçte ortak faaliyet

Genelkurmay Başkanlığı'nın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, TSK ve ABD unsurları tarafından Fırat Kalkanı Harekat alanıyla Münbiç arasında kalan hatta, ikinci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti gerçekleştirildi. 

TSK'nın ilk devriye faaliyeti 18 Haziran'da gerçekleştirilmişti. 

ABD ve Türkiye, Münbiç'te ortak bir yol haritası izlenmesi konusunda anlaşmaya varmıştı. 

Mutabakat ayrıca Münbiç'te teröristlerin çıkmasından sonra ilçenin yerel unsurlarından bir yönetim kurulmasını içeriyor.

YPG/PKK, Halep iline bağlı Münbiç ilçesini Ağustos 2016'da ABD'nin desteğiyle terör örgütü DEAŞ'tan alarak işgal etmişti.

Kaynak: AA 

Etiketler: tsk, munbic, abd
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