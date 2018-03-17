TSK, teröristlerin yalanını böyle ortaya çıkardı

TSK, Zeytin Dalı Harekatı başladığından beri sivillere büyük hassasiyet gösteriyor, terör örgütü YPG/PKK ise kara propaganda yapıyor.

Genelkurmay dün Afrin'de hastane bombalandığına dair haberlerin gerçek dışı olduğunu söylemişti.

Bugün ise teröristlerin vurulduğu dediği hastanenin bu sabah çekilen görüntülerini paylaştı.

Afrin'deki hastanenin 17 Mart 2018 saat 09:43 itibariyle durumunu gösteren video Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabında yayınlandı.

İnsansız hava araçları tarafından kaydedilen görüntülerde "bombalandığı" iddia edilen hastanenin hiçbir şekilde hedef alınmadığı, binanın sağlam olduğu açık bir şekilde görülüyor.

TSK, vurulduğu iddia edilen Afrin Hastanesi'nin bugünkü görüntüsünü paylaştı. pic.twitter.com/GhgB2S6fpo — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 17 Mart 2018

Kaynak: TRT Haber, AA