TSK: Son bir haftada 91 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Yurt içinde ve Irak’ın kuzeyinde son 1 haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 91 terörist etkisiz hale getirildi, çok sayıda mühimmat ele geçiridi.

TSK tarafından yapılan resmi açıklama şöyle;

Terörle Mücadele Harekâtında, 17-23 Mart 2018 tarihleri arasında, Diyarbakır, Şırnak, Bitlis, Bingöl ve Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarda biri lider kadroda olmak üzere 91 terörist etkisiz hale getirilmiş, muhtelif tip toplam 34 silah ele geçirilmiş, 29 el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edilmiştir.

Etkili hudut güvenliği ve hizmetleri kapsamında, 17-23 Mart 2018 tarihleri arasında icra edilen denetim ve kontroller sonucunda sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 6.925 kişi yakalanmıştır.

Kaynak: TRT Haber