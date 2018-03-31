TSK: Son bir haftada 90 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yurt içinde ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

Yurtiçi Terörle Mücadele Harekatı kapsamında 24-30 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 2'si sözde lider kadro olmak üzere 90 terörist etkisiz hale getirildi.

İcra edilen operasyonlarda, 30 adet piyade tüfeği, 2 adet Dragunov (Kanas) keskin nişancı tüfeği, 4 adet av tüfeği, 8 adet tabanca, 1 adet Law tanksavar silahı, 4 adet roketatar olmak üzere toplam 49 adet silah, 1 adet top mermisi, 1 adet tow mühimmatı, 3 adet 120 mm’lik havan mühimmatı, 1 adet 81 mm’lik havan mühimmatı, 1 adet 60 mm’lik havan mühimmatı, 3.819 adet muhtelif hafif silah mühimmatı, 11 adet roketatar roketi, 9 adet roketatar sevk fişeği, 33 adet el bombası, 165 kg amonyum nitrat, 5 kg C-4 Patlayıcı madde, 75 adet fünye, 61 adet muhtelif şarjör, 5 adet gaz maskesi, 2 adet el dürbünü, 1 adet gece görüş dürbünü,1 adet büyük telsiz, 1 adet sırt telsizi, 13 adet el telsizi ve 86 adet EYP yapımında kullanılacağı değerlendirilen LPG tüp ele geçirildi.

Açıklamada, 67 EYP'nin imha edildiği belirtildi. Ayrıca gerçekleştirilen operasyonlarda, 4 askerin şehit olduğu, 10 askerin de yaralandığı belirtildi.

Kaynak: TRT Haber