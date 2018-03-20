TSK: Şanlıurfa'da 23 terörist etkisiz hale getirildi

Ceylanpınar'da, terör örgütü mensuplarının Hudut Karakol Komutanlığı'na düzenledikleri roketli saldırı sonrası, TSK'nın yaptığı atışlar neticesinde 23 PKK'lı etkisiz hale getirildi
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