  • 26 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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TSK: Saldırı hazırlığındaki teröristler vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Şırnak kırsalında devam eden operasyonda, bir mağarada tespit edilen ve saldırı hazırlığı içinde olan teröristler etkisiz hale getirildi.

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TSK: Saldırı hazırlığındaki teröristler vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Şırnak kırsalında devam eden operasyonda, bir mağarada tespit edilen ve saldırı hazırlığı içinde olan bölücü terör örgütü üyesi teröristler, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Etiketler: tsk, teröristler, terör operasyonu, şırnak, PKK, hava harekatı
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