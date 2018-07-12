TSK: Saldırı hazırlığındaki 8 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesi ile Bitlis kırsalına 11-12 Temmuz'da hava harekatları düzenlendiğini açıkladı.
Açıklamada, harekatlar sonucu eylem hazırlığındaki 8 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Kaynak: AA
TSK, Irak’ın kuzeyi Zap bölgesi ile Bitlis kırsalına düzenlenen hava harekatlarında, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Genelkurmay Başkanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesi ile Bitlis kırsalına 11-12 Temmuz'da hava harekatları düzenlendiğini açıkladı.
Açıklamada, harekatlar sonucu eylem hazırlığındaki 8 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Kaynak: AA