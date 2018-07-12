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TSK: Saldırı hazırlığındaki 8 terörist etkisiz hale getirildi

TSK, Irak’ın kuzeyi Zap bölgesi ile Bitlis kırsalına düzenlenen hava harekatlarında, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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TSK: Saldırı hazırlığındaki 8 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesi ile Bitlis kırsalına 11-12 Temmuz'da hava harekatları düzenlendiğini açıkladı.

Açıklamada, harekatlar sonucu eylem hazırlığındaki 8 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Kaynak: AA

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