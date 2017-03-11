  • 11 MART 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Sağanak Yağışlı
Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.732
    EURO 3.988
  • BIST 89611.4
    ALTIN 144.411
Buradasınız : » » TSK, PKK hedeflerini vurdu

TSK, PKK hedeflerini vurdu

Yüksekova'da, belirlenen terör örgütü hedeflerine düzenlenen harekatta 4 terörist etkisiz hale getirildi, 2 silah mevzisi imha edildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
TSK, PKK hedeflerini vurdu

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçaklarınca, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında tespit edilen terör örgütü hedeflerine düzenlenen harekatta 4 terör örgütü PKK mensubu etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Yüksekova kırsalına dün öğleden sonra hava harekatı düzenlendi.

Harekatta, bölgedeki mağaralardan birinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca 2 silah mevzisi de imha edildi. AA

Etiketler: tsk, PKK, operasyon
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER