  • 17 KASIM 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 18º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.887
    EURO 4.587
  • BIST 106271.64
    ALTIN 160.617
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » TSK: Öldürülen teröristler turuncu ve gri listede

TSK: Öldürülen teröristler turuncu ve gri listede

Şırnak Bestler-Dereler'deki operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin turuncu ve gri listede oldukları tespit edildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
TSK: Öldürülen teröristler turuncu ve gri listede

Terör örgütü PKK'ya karşı düzenlenen operasyonlar kararlılıkla ve azimle devam ediyor.

Havadan ve karadan devam eden operasyonlarda PKK'ya üst üste ağır darbeler indirildi. 

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede; Şırnak'ın Bestler-Dereler kırsalında düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin turuncu ve gri listede oldukları belirlendiği açıklandı. 

Etkisiz hale getirilen teröristler, İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler" listesinde turuncu kategoride yer alan "Aze Malazgirt" kod adlı Aslı Özkaya ile gri kategoride bulunan "Herekol Heşet" kod adlı Rahmi Ayhan.

Aynı zamanda TSK, Hakurk ve Avaşin- Basyan'daki PKK kamplarına hava harekatı düzenledi. Çok sayıda hedef imha edildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ise güvenlik güçlerince gerçekleştirilen arazi aramasında tespit edilen iki el yapımı patlayıcı imha edildi.

Kaynak: TRT Haber
 

Etiketler: tsk, teröristler, terör örgütü, son dakika, şırnak, Bestler Dereler
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER