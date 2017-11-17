TSK: Öldürülen teröristler turuncu ve gri listede

Terör örgütü PKK'ya karşı düzenlenen operasyonlar kararlılıkla ve azimle devam ediyor.
Havadan ve karadan devam eden operasyonlarda PKK'ya üst üste ağır darbeler indirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede; Şırnak'ın Bestler-Dereler kırsalında düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin turuncu ve gri listede oldukları belirlendiği açıklandı.
Etkisiz hale getirilen teröristler, İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler" listesinde turuncu kategoride yer alan "Aze Malazgirt" kod adlı Aslı Özkaya ile gri kategoride bulunan "Herekol Heşet" kod adlı Rahmi Ayhan.
Aynı zamanda TSK, Hakurk ve Avaşin- Basyan'daki PKK kamplarına hava harekatı düzenledi. Çok sayıda hedef imha edildi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ise güvenlik güçlerince gerçekleştirilen arazi aramasında tespit edilen iki el yapımı patlayıcı imha edildi.
Kaynak: TRT Haber