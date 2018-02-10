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TSK: Öldürülen terörist sayısı bin 141'e yükseldi

Türk Silahlı Kuvvetleri, (TSK) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının bin 141'e yükseldiğini açıkladı.

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TSK: Öldürülen terörist sayısı bin 141e yükseldi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı bin 141'e ulaştı.

Genelkurmay Başkanlığı, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığınca gerçekleştirilen hava harekatıyla terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzisi olarak kullanılan 36 hedef imha edildiğini açıkladı.

Bölgeden elde edilen bilgilere göre, bugün 79 terörist etkisiz hale getirildi.

Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 1141'e ulaştı.

Hava ve kara ateş destek vasıtalarıyla desteklenen kara harekatının, planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği ifade edildi.

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, Afrin Harekatı
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