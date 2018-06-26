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TSK Münbiç’te beşinci devriye görevini icra etti

TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında, beşinci koordineli bağımsız devriye faaliyeti icra etti.

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TSK Münbiçte beşinci devriye görevini icra etti

Genelkurmay Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta, beşinci bağımsız devriye faaliyetinin icra edildiğini açıkladı.

Devriye faaliyetinin ilki 18 Haziran'da, ikincisi 20 Haziran'da, üçüncüsü 22 Haziran'da, dördüncüsü ise önceki gün yapılmıştı.

Devriye çalışmalarının devam etmesi bekleniyor.

ABD ve Türkiye, YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde Fırat Nehri'nin batısında işgal ettiği Münbiç'ten çekilmesi için mutabakat sağlamıştı.

Münbiç yol haritası

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo, 4 Haziran'daki görüşmelerinde, ilçede güvenlik ve istikrarın sağlanmasını içerecek bir yol haritasını onaylamıştı.

Plan, Türk ve ABD tarafının askeri ve istihbari unsurlarla ilçede ortak denetime başlamasını da öngörüyor.

Mutabakat ayrıca Münbiç'te teröristlerin çıkmasından sonra ilçenin yerel unsurlarından bir yönetim kurulmasını hedefliyor.

YPG/PKK, Halep iline bağlı Münbiç ilçesini Ağustos 2016'da ABD'nin desteğiyle terör örgütü DEAŞ'tan alarak işgal etmişti.

Münbiç nüfusunun yüzde 90'ından fazlasını Araplar oluşturuyor.

Kaynak: AA

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