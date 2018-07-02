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TSK Münbiç'te 8. devriye görevini tamamladı

TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta sekizinci devriye faaliyeti icra edildi.

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TSK Münbiçte 8. devriye görevini tamamladı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları, Münbiç'i terör örgütü YPG/PKK'dan arındırma faaliyetleri çerçevesinde ilçede sekizinci devriye görevini tamamladı.

ABD ve Türkiye, YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde Fırat Nehri'nin batısında işgal ettiği Münbiç'ten çekilmesi için mutabakat sağlamıştı.

Genelkurmay Başkanlığı tamamlanan sekizinci devriye görevini sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan duyurdu. 


 

Münbiç yol haritası

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo 4 Haziran'daki görüşmelerinde, ilçede güvenlik ve istikrarın sağlanmasını içerecek yol haritasını onaylamıştı.

Plan, Türk ve ABD tarafının askeri ve istihbari unsurlarla ilçede ortak denetime başlamasını da öngörüyor.

Mutabakat ayrıca Münbiç'te teröristlerin çıkmasından sonra ilçenin yerel unsurlarından bir yönetim kurulmasını hedefliyor.

YPG/PKK, Halep iline bağlı Münbiç ilçesini Ağustos 2016'da ABD'nin desteğiyle terör örgütü DEAŞ'tan alarak işgal etmişti.

Münbiç nüfusunun yüzde 90'ından fazlasını Araplar oluşturuyor.

Kaynak: AA

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