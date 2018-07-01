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TSK Münbiç'te 7. devriye görevini tamamladı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları, Münbiç'i terör örgütü YPG/PKK'dan arındırma faaliyetleri çerçevesinde ilçede yedinci devriye görevini tamamladı.

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TSK Münbiçte 7. devriye görevini tamamladı

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait zırhlı araçlar, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta ABD ile koordine ederek bağımsız şekilde yedinci devriye faaliyetini gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanlığı tamamlanan yedinci devriye görevini sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan duyurdu. 


 

Devriye faaliyetinin ilki 18 Haziran'da, ikincisi 20 Haziran'da, üçüncüsü 22 Haziran'da, dördüncüsü 24 Haziran'da, beşincisi ise önceki gün yapılmıştı.

ABD ve Türkiye, YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde Fırat Nehri'nin batısında işgal ettiği Münbiç'ten çekilmesi için mutabakat sağlamıştı.

Münbiç yol haritası

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo 4 Haziran'daki görüşmelerinde, ilçede güvenlik ve istikrarın sağlanmasını içerecek yol haritasını onaylamıştı.

Plan, Türk ve ABD tarafının askeri ve istihbari unsurlarla ilçede ortak denetime başlamasını da öngörüyor.

Mutabakat ayrıca Münbiç'te teröristlerin çıkmasından sonra ilçenin yerel unsurlarından bir yönetim kurulmasını hedefliyor.

YPG/PKK, Halep iline bağlı Münbiç ilçesini Ağustos 2016'da ABD'nin desteğiyle terör örgütü DEAŞ'tan alarak işgal etmişti.

Münbiç nüfusunun yüzde 90'ından fazlasını Araplar oluşturuyor.

Kaynak: TRT Haber

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