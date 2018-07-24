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TSK Münbiç'te 19. devriye görevini tamamladı

TSK ve ABD silahlı kuvvetleri unsurları, Fırat Kalkanı Harekat alanıyla Münbiç arasındaki hatta 19. koordineli/bağımsız devriye görevini yaptı.

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TSK Münbiçte 19. devriye görevini tamamladı

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta, 19. koordineli/bağımsız devriye faaliyetinin gerçekleştirildiği belirtildi.

 


 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: tsk, munbic, devriye
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