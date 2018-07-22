TSK Münbiç'te 18. devriye görevini tamamladı

Genelkurmay Başkanlığı, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta bugün 18. koordineli/bağımsız devriye faaliyetinin gerçekleştirildiğini açıkladı.

Kaynak: TRT Haber