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TSK Münbiç'te 18. devriye görevini tamamladı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 18. bağımsız devriye görevini tamamladı.

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TSK Münbiçte 18. devriye görevini tamamladı

Genelkurmay Başkanlığı, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta bugün 18. koordineli/bağımsız devriye faaliyetinin gerçekleştirildiğini açıkladı.

Kaynak: TRT Haber

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