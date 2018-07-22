TSK Münbiç'te 18. devriye görevini tamamladı

Genelkurmay Başkanlığı, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta bugün 18. koordineli/bağımsız devriye faaliyetinin gerçekleştirildiğini açıkladı.
Kaynak: TRT Haber
Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 18. bağımsız devriye görevini tamamladı.
Genelkurmay Başkanlığı, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta bugün 18. koordineli/bağımsız devriye faaliyetinin gerçekleştirildiğini açıkladı.
Kaynak: TRT Haber