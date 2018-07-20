TSK Münbiç'te 17'nci devriye görevini tamamladı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 20 Temmuz 2018’de 17. koordineli/bağımsız devriye görevinin tamamlandığını açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığı tamamlanan 17. devriye görevini Twitter hesabından duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 20 Temmuz 2018’de, 17’nci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir. pic.twitter.com/C6pcr0wMPS — TSK (@TSKGnkur) 20 Temmuz 2018

"Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 20 Temmuz 2018’de, 17’nci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir."

Kaynak: TRT Haber