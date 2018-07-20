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TSK Münbiç'te 17'nci devriye görevini tamamladı

TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Fırat Kalkanı Harekat alanıyla Münbiç arasındaki hatta 17'nci koordineli/bağımsız devriye görevini yaptı.

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TSK Münbiçte 17nci devriye görevini tamamladı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 20 Temmuz 2018’de 17. koordineli/bağımsız devriye görevinin tamamlandığını açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığı tamamlanan 17. devriye görevini Twitter hesabından duyurdu.

 


 

"Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 20 Temmuz 2018’de, 17’nci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir."

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: munbic, Genelkurmay Başkanlığı, Fırat Kalkanı Harekat
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