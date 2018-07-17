TSK Münbiç'te 15. devriye görevini tamamladı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekat alanıyla Münbiç arasında kalan hatta 16 Temmuz 2018'de 15'inci koordineli/bağımsız devriye görevininin tamamlandığını açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığı tamamlanan 15. devriye görevini Twitter hesabından duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 16 Temmuz 2018’de, 15’inci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir. pic.twitter.com/ozK6M2P2Ax