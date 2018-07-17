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TSK Münbiç'te 15. devriye görevini tamamladı

TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Fırat Kalkanı Harekat alanıyla Münbiç arasındaki hatta 15. koordineli/bağımsız devriye görevini yaptı.

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TSK Münbiçte 15. devriye görevini tamamladı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekat alanıyla Münbiç arasında kalan hatta 16 Temmuz 2018'de 15'inci koordineli/bağımsız devriye görevininin tamamlandığını açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığı tamamlanan 15. devriye görevini Twitter hesabından duyurdu.

 


 

 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Türk Silahlı Kuvvetleri, tsk, munbic, abd
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