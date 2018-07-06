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TSK Münbiç'te 10. devriye görevini gerçekleştirdi

TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 10. devriye faaliyetini gerçekleştirdi.

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TSK Münbiçte 10. devriye görevini gerçekleştirdi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları, Münbiç'i terör örgütü YPG/PKK'dan arındırma faaliyetleri çerçevesinde ilçede 10. devriye görevini tamamladı.

ABD ve Türkiye, YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde Fırat Nehri'nin batısında işgal ettiği Münbiç'ten çekilmesi için mutabakat sağlamıştı.

Genelkurmay Başkanlığı tamamlanan 10. devriye görevini sosyal paylaşım sitesinden duyurdu. 

 


 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: tsk, munbic
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