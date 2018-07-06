TSK Münbiç'te 10. devriye görevini gerçekleştirdi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları, Münbiç'i terör örgütü YPG/PKK'dan arındırma faaliyetleri çerçevesinde ilçede 10. devriye görevini tamamladı.

ABD ve Türkiye, YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde Fırat Nehri'nin batısında işgal ettiği Münbiç'ten çekilmesi için mutabakat sağlamıştı.

Genelkurmay Başkanlığı tamamlanan 10. devriye görevini sosyal paylaşım sitesinden duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 06 Temmuz 2018’de, 10’uncu koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir. — TSK (@TSKGnkur) 6 Temmuz 2018

Kaynak: TRT Haber