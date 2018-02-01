  • 01 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

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TSK: Irak'ın kuzeyinde 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak’ın kuzeyi Kani Rash bölgesinde terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırıda 2 askerin şehit olduğunu, 2 askerin yaralandığını duyurdu.

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TSK: Irakın kuzeyinde 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'ta terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen saldırıda 2 askerin şehit olduğunu, 2 askerin de yaralandığını açıkladı.

TSK'dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “1 Şubat 2018 tarihinde Irak Kuzeyi Kani Rash bölgesinde bulunan unsurlarımıza, bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. 

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz” denildi.

Açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.”

Etiketler: tsk şehit, şehit, kuzey ırak şehit
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