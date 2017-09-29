  • 29 EYLÜL 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 23º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.563
    EURO 4.206
  • BIST 102907.73
    ALTIN 146.927
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » TSK: Kuzey Irak'ta 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralı

TSK: Kuzey Irak'ta 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralı

TSK, "Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırıda bir silah arkadaşımız şehit olmuş, üç silah arkadaşımız yaralanmıştır." açıklamasında bulundu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
TSK: Kuzey Irakta 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralı

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit olan asker için başsağlığı, yaralanan askerler için acil şifa temennisinde bulunuldu.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırıda 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

Açıklamada, saldırıda hayatını kaybeden şehide Allah'tan rahmet, ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan askerlere ise acil şifa temmennisinde bulunuldu.

Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

Etiketler: tsk, teröristler, terör örgütü, PKK, Kuzey Irak
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER