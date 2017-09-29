TSK: Kuzey Irak'ta 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralı

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit olan asker için başsağlığı, yaralanan askerler için acil şifa temennisinde bulunuldu.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırıda 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

Açıklamada, saldırıda hayatını kaybeden şehide Allah'tan rahmet, ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan askerlere ise acil şifa temmennisinde bulunuldu.

Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir." ifadesi kullanıldı.