  • 05 ŞUBAT 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.765
    EURO 4.691
  • BIST 117417.94
    ALTIN 161.883
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » TSK konvoyu İdlib'de 4. gözlem noktasına ulaştı

TSK konvoyu İdlib'de 4. gözlem noktasına ulaştı

TSK konvoyu, Astana anlaşması uyarınca Suriye'nin İdlib gerginliği azaltma bölgesinde oluşturulacak 4. gözlem noktası için bölgeye intikal etti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
TSK konvoyu İdlibde 4. gözlem noktasına ulaştı

Sabah saatlerinde Türkiye'den İdlib'e giren Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait bir konvoy, gerginliği azaltma bölgesi içinde yer alan batı Halep kırsalına güvenli şekilde ulaştı.

Türkiye, intikal eden unsurlarla bölgede dördüncü ateşkes gözlem noktasını oluşturmayı amaçlıyor.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran arasında sağlanan anlaşma çerçevesinde, TSK, 12 Ekim 2017'de İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki ateşkes rejiminin takibi için gözlem noktaları oluşturmak üzere intikal sürecini başlatmıştı.

Halihazırda, Suriye-Türkiye sınırı yakınındaki İdlib-Afrin hattında Salve köyü ile Samaan Kalesi yakınları ve Şeyh Akil Tepesi'nde TSK'nın gözlem noktaları faaliyet gösteriyor.

Anlaşmaya göre, kademeli olarak İdlib'in kuzeyinden güneyine uzanacak intikalde TSK'nın toplam 12 bölgede gözlem noktası oluşturması öngörülüyor.

İntikalin sona erip, TSK'nın gözlem misyonunun başlamasının ardından Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü’nde yer alan Rus güçlerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesinin dış kısmında, rejim ile muhaliflerin cephe hattında konuşlanması bekleniyor.

Kaynak: AA

Etiketler: tsk, idlib, Astana
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER