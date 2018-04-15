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TSK: Kırmızı listede bulunan terörist etkisiz hale getirildi

TSK, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk-Kari Rash bölgesine düzenlenen hava harekatında kırmızı listede yer alan sözde Hakurk sorumlusunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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TSK: Kırmızı listede bulunan terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde bulunan Hakurk-Kani Rash bölgesindeki terör örgütü hedeflerine 21 Mart'ta hava harekatı düzenlendiği hatırlatıldı.

Açıklamada, hava harekatında, "Aranan Terörist" listesinin kırmızı kategorisinde yer alan PKK'nın sözde Hakurk eyaleti yürütmesinde görevli "Agiri Mazlum Pirdoğan" kod adlı Birdal Burhanlı'nın etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiği belirtildi.

Kaynak: TRT Haber

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