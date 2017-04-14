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TSK: Kılıçdaroğlu'nun üsse ziyaretiyle ilgili konu inceleniyor

Genelkurmay Başkanlığınca, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun dün 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığını ziyareti ile ilgili konunun incelendiği bildirildi.

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TSK: Kılıçdaroğlunun üsse ziyaretiyle ilgili konu inceleniyor

Genelkurmay Başkanlığınca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığını ziyareti ile ilgili konunun incelendiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığı, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, Balıkesir ve ilçelerindeki programları kapsamında ziyaret ettiği Bandırma'daki 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığında askeri törenle karşılanmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Anamuhalefet partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 Nisan 2017 tarihinde 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığını ziyareti ile ilgili konu incelenmektedir." ifadesine yer verildi. 

Etiketler: Genelkurmay Başkanlığı, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu
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