TSK, Kandil'in girişine dayandı

Irak'ın kuzeyinde dağları teröristlere mezar eden Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) “Gel, vur, kal, yerleş. Stratejik noktalara konuşlan” parolasıyla adım adım ilerliyor.

Üç kamp yerle bir

10 Mart’tan bu yana yapılan operasyonlarda yaklaşık 35 kilometre içeri girilerek 3 kamp yerle bir edildi.

F16’ların bombalandığı en yoğun yerlerden biri de terör örgütünün kalbi Kandil. Güney bölgesindeki giriş noktası görüntülendi.

Paçavralar ortaya çıktı

Örgütün etkinliği Glazer dağından itibaren başlıyor. Devamındaki vadinin akabinde Kandil dağıyla beraber yoğunlaşıyor.

Bölgede PKK’lıların belli noktalara yerleştirdiği sözde bayraklar ise dikkat çekti.

Teröristler kontrol noktalarını terk etti

Örgütün sözde silahlı kanadı HPG kayalara isimlerini yazmış.

TSK’nin Kandil operasyonlarının ardından PKK’lı teröristler kontrol noktalarını boşalttı, daha çok devriye geziyorlar.

Saldırı planlar, sızma girişimleri

Bölgede irili ufaklı birçok köy var. Teröristlerle köylüler iç içe bir yaşam sürdürüyor.

Ve terör saldırısı için Türkiye’ye sızma girişimleri, planları yapıyorlardı.

Sızmaların yapıldığı yer Mehmetçiğin elinde

PKK için önem arz eden ve Türkiye'ye sızmaların yapıldığı Bradost ve Barazgir Mehmetçiğin kontrolünde.

Öte yandan, TSK Irak'ın kuzeyi Hakurk ve Kani Rash bölgelerine dün hava harekatı yaptı.

Kanlı saldırıların emirleri buradan geldi

Silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat depoları imha edildi, silahlı 9 terörist etkisiz hale getirildi.

2007 yılında Çukurca’da 24, 2008’de Erzincan’da 8, 2011’de Silvan’da 13, yine 2011 yılında Hakkari’de 24 ve 2015 yılında Dağlıca’da 16 askerin şehit düştüğü pek çok kanlı saldırının emri Kandil’den geldi.

1980'lerde baş gösterdi

PKK'lı teröristler Irak'ın kuzeyinde yuvalanmaya 1980'lerde başladı.

1991 Körfez Savaşı ise, teröristlerin güçlenmesine, Kandil'e yerleşmelerine olanak sağladı. Irak'taki savaş ve karışıklıklar, teröristlere yaradı.

ABD üs haline getirdi

2003 yılında ABD’nin Irak’ı işgalinden sonra, otorite boşluğundan da faydalanarak, Kandil'i kendilerine üs haline getirdi.

Murat Karayılan ve Cemil Bayık gibi örgütün üst düzey elebaşları Kandil'deki bu kamplarda barındı.

Operasyonlarla bel kemiği kırıldı

Bir zamanlar Kandil’de 6000’i bulan terörist sayısının, son zamanlarda artan terörle mücadele operasyonlarıyla 1200’lere kadar düştüğü tahmin ediliyor.

Kaynak: İHA, TRT Haber