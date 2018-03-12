TSK, İran'daki kaza için bölgeye uçak görevlendirdi

İran'ın dün akşam saatlerinde düşen ve Başaran Holding'e ait olduğu belirlenen özel uçakta bulunan 11 kişi hayatını kaybetmişti, arama çalışmaları sürerken uçağın kara kutusu bulundu, hayatını kaybeden 8 kişinin cesedi teşhis edilirken, 2'si teşhis edilemedi, kötü hava şartlarına rağmen çalışmalar sürdürülüyor.

İran'da dün düşen Türk özel uçağının enkaz kaldırma çalışmalarında görev alacak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) personeli, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait uçakla bölgeye taşınacak.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan dün İran'da düşen Türk uçağına ilişkin bir açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İran’da 11 Mart 2018 tarihinde düşen özel bir Türk uçağının enkaz kaldırma çalışmalarında görev alacak AFAD personelini bölgeye intikal ettirmek üzere Hava Kuvvetleri Komutanlığınca bir uçak görevlendirilmiştir."

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya konuşan Çaharmahal ve Bahtiyari eyaleti Kızılay Kurumu Arama Kurtarma Birimi Başkan Yardımcısı Rıza Zahiri, gece saat 03.00 sıralarında arama kurtarma timinin olay yerine ulaştıklarını, dağcılardan oluşan timin, 8 cesedi teşhis ettiklerini söyledi.

Zahiri, 2 cesedin yanık ve parçalanma nedeniyle teşhis edilemediğini 1 cesedin ise arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Öte yandan Çaharmahal ve Bahtiyari Eyaleti Vali Yardımcısı Cafer Meydani, düşen uçağın kara kutusunun Kiyar ilçesindeki Helen Dağı'nda bulunduğunu kaydetti.

Akşam saatlerinde İstanbul'a gelmek için Birleşik Arap Emirlikleri'nden havalanan Başaran Holding'e ait özel Türk uçağı, ülkenin güneybatısındaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinin Şehrikürd kentine bağlı Kiyar ilçesinin Durk Enar köyü yakınlarına düşmüş, kazada 3'ü mürettebat 11 yolcunun hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

"Arama faaliyetleri devam ediyor"

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed İbrahim Taheriyan Fard, yazılı açıklamasında, kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı dileğinde bulundu.

Fard, kazanın hemen ardından kurtarma ekiplerinin bölgeye gönderildiğini belirterek "Bölgedeki kötü hava şartlarına rağmen arama faaliyetleri devam ediyor "dedi.

Akşam saatlerinde İstanbul'a gelmek için Birleşik Arap Emirlikleri'nden havalanan Başaran Holding'e ait özel Türk uçağı, ülkenin güneybatısındaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinin Şehrikürd kentine bağlı Kiyar ilçesinin Durk Enar köyü yakınlarına düşmüş, kazada 3'ü mürettebat 11 yolcunun hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Kaynak: AA