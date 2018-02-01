TSK: Irak'ın kuzeyinde 49 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, 29 Ocak'ta Irak'ın kuzeyindeki Asos/Kandil, Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine yönelik düzenlenen iki ayrı hava harekatında 49 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, 29 Ocak'ta Irak'ın kuzeyi Asos/Kandil, Zap, Avaşin, Basyan, Hakurk bölgelerine iki ayrı hava harekatı düzenlendi.

Hava harekatında, bölgeden elde edilen bilgiler çerçevesinde, bölücü terör örgütü mensubu 49 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi.

Kaynak: AA