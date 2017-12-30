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TSK: Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatında 4 terörist etkisiz hale getirildi.

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TSK: Irakın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'dan yapılan açıklamaya göre, 29 Aralık 2017 tarihinde Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından, uzun namlulu silahlar/roketatar ve havan ile saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonucunda bölgeden tahliye edilen yaralı 3 asker tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildi.

Düzenlenen hava harekatıyla 4 terörist etkisiz hale getirildi

Saldırı sonrasında bölücü terör örgütü mensuplarına derhal hava harekatı ve bölgede mevcut ateş destek vasıtaları ile verilen karşılık neticesinde, ilk belirlemelere göre 4 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede İHA ve hava destekli operasyonlara devam edilirken gerekli her türlü tedbirin alındığı vurgulanarak, "Yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz. Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleri ile mücadelesine en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir" denildi.

Kaynak: İHA 

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