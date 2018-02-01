TSK: Irak'ın kuzeyinde 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

Genelkurmay Başkanlığından, Irak'ın kuzeyindeki Kani Rash bölgesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına, bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırıda iki askerin şehit olduğu, iki askerin yaralandığı bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Kani Rash bölgesinde bulunan TSK unsurlarına, bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırıda iki askerin şehit olduğu, iki askerin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.

Türk Silahlı Kuvvetleri, asil Türk milletinden almış olduğu güçle tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir."

AA