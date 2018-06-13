TSK gözlemi altındaki İdlib Ramazan Bayram’ına hazırlanıyor

Suriye'de "İdlib gerginliği azaltma bölgesi" sınırları içindeki halk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ateşkes gözlem noktalarını kurmasının ardından bu yıl Ramazan Bayramı'na geçen yıllara göre nispeten daha güvenli giriyor.

Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarının azalmasıyla İdlib'de halk, çarşı ve pazara akın ediyor.

Bayram alışverişine çıkan halk, elbisenin yanı sıra en çok helva, kadayıf, halka ve tulumba tatlısı satın alıyor.

“TSK'nın gözlem noktaları sayesinde hayat yeniden normale döndü”

Kentte yaşayan Suriyeler, bu ramazanda saldırıların azalmasının en büyük nedenini, TSK'nın, Astana anlaşmaları çerçevesinde "İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki" ateşkes gözlem noktalarını tamamlayarak görevine başlaması olarak gösteriyor.

İdlibli Abdülmecid El-Ömer, bayram nedeniyle halkın pazarlara akın ettiğini söyledi.

El-Ömer, Esed rejimin saldırıları nedeniyle terk ettiği köyüne dönebileceğini hiç düşünmediğini belirterek, "TSK'nın gözlem noktaları sayesinde hayat yeniden normale döndü. Bu yıl (ramazan ayı) geçen yıllara göre nispeten daha güvenli oldu. Halk normal hayatına yeniden kavuştu. Bu pazar hareketliliğinden belli. Bayram nedeniyle halk pazarlara akın ediyor. Bayramlık ve bayram tatlısı alınıyor." dedi.

İdlib'in Cercenaz beldesinde yaşayan 26 yaşındaki Ahmed Duğum da bu yıl ramazan ayının çok daha sakin geçtiğini aktardı.

Duğum, "Bayram hazırlıkları yapıyoruz. Tatlı ve bayramlık alışverişi yapıyoruz. Özellikle TSK sayesinde geçen yıllara göre durumlar daha iyi." ifadelerini kullandı.

"TSK sayesinde pazarlar bu yıl geçen yıla göre daha iyi"

Cercenazlı İsa Duğeym de "TSK sayesinde pazarlar bu yıl geçen yıla göre daha iyi. Her ramazan ayında Esed rejiminin savaş uçakları bölgede (Cercenaz beldesinde) hava saldırısı düzenleyerek katliamlar yapmaktaydı. Ama bu yıl hava saldırıları yok, pazarlar daha aktif ve canlı." şeklinde konuştu.

Şuheda kampı sorumlusu Ahmet Alluş ise kamplar bölgesinin diğer yerlere göre daha iyi durumda olduğunu söyledi.

“Gelirin zayıf olması alım gücünü olumsuz etkiliyor”

Alluş, "Kamplar güvenli ancak bu bayram geçen yıllara göre daha zor. Yardımlar daha azaldı. Fiyatlar ise yükseldi. Tanıdığım bazı ailelerin ikinci el kıyafet bile alacak durumları yok." değerlendirmesinde bulundu.

İdlib'in Kefrenbude ilçesinden ikinci el malzeme satan dükkan sahibi Ebu Halid Zidan, Esed rejiminin hava saldırılarından kaçarak Türkiye sınırına sığınan halkın ancak ikinci el kıyafet alabileceğini dile getirdi.

Zidan, "Cadde üzerindeki yeni elbise satılan noktalarda fiyatlar geçen yılın fiyatlarına göre çok pahalı. Gelirin zayıf olması alım gücünü olumsuz etkiliyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA