TSK, EFES 2018 Tatbikatı'ndan yeni görüntüler paylaştı

Efes 2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı, Türkiye’nin ev sahipliğinde Ege Ordusu Komutanlığının sevk ve idaresinde, dost ve müttefik ülke unsurlarının da katılımıyla 7-11 Mayıs 2018 tarihleri arasında; Batı Anadolu, Orta Ege, İzmir Körfezi ve Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi’nde gerçekleştiriliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Twitter hesabı üzerinden EFES 2018 tatbikatına ilişkin yeni görüntüler paylaştı. TSK’nın Twitter ve Youtube hesaplarından yayınlanan görüntülerde, Efes 2018 tatbikatındaki sağlık hizmetleri yer alıyor.

EFES 2018 Tatbikatı Sağlık Hizmetlerihttps://t.co/mGOyVfvndQ — TSK (@TSKGnkur) 8 Mayıs 2018

Kaynak: TRT Haber