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TSK, DEAŞ'a ait terör hedeflerini imha etti

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 146'ncı gününde, terör örgütü DEAŞ'a ait 180 hedef vuruldu.

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TSK, DEAŞa ait terör hedeflerini imha etti

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 146'ncı gününde, terör örgütü DEAŞ'a ait 180 hedef vuruldu, 18 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos 2016'da başlatılan harekat devam ediyor.

Harekatın 146'ncı gününde terör örgütü DEAŞ'a ait barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlardan oluşan 180 hedef Fırtına obüsü, tank ve çok namlulu roketatarlarla ateş atına alındı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklarla El Bab bölgesindeki 8 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatında 5 bina, 1 karargah binası ve 2 bombalı araç imha edildi.

Gün içerisinde havadan ve karadan icra edilen harekat kapsamında toplam 18 terörist etkisiz hale getirildi.

Patlayıcı madde tespit ve imha timlerince, DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere sağlanan destek kapsamında 6 el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi.

Böylece harekatın başından bugüne kadar çoğu tuzaklanmış 2 bin 933 EYP ve 43 mayın kontrollü olarak imha edilmiş oldu.

Etiketler: TSK hava harekatı, tsk, teröristler, terör örgütü, suriye, fırat kalkanı harekatı, DEAŞ
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