TSK, Cinderes halkına sağlık hizmeti götürüyor

Harekat kapsamında terörden kurtarılan Afrin’in Cinderes beldesinde Mehmetçik, bir yandan halkın güvenliği için mayın ve el yapımı patlayıcıları imha ederken, bir yandan da vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için seferber oluyor.

Cindereslilerin gıda ve ekmek ihtiyacını karşılayan Mehmetçik, bölge halkının sağlık sorunlarıyla da yakından ilgileniyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri de resmi Twitter hesabı üzerinden, “Cinderes'te halka sunulan sağlık hizmetleri” başlığıyla video yayınladı.

Videoda, yaşlı, çocuk ve diğer vatandaşarın araçlarla evlerinden alınarak sağlık merkezine götürüldüğü anlar yer alıyor.

Teröristlerin kestiği suyu Türkiye verdi

İnsani yardım kuruluşlarının gıda ve sıcak yemek dağıtımı yaptığı bölgede teröristlerin neden olduğu altyapı sorunlarının giderilmesine de çalışılıyor.

Bu arada teröristlerin Afrin'den kaçmadan önce kullanılmaz hale getirdiği arıtma tesisini, Türkiye'den giden ekipler onardı.

Arıtma tesisindeki hasar, Hatay ve Adana DSİ ekipleriyle koordineli olarak yapılan çalışmalar sonucu giderildi. Böylelikle Afrin merkezindeki 2 mahalleye su verildi.

Kaynak: AA