  • 10 ŞUBAT 2018, CUMARTESI

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Buradasınız : » » TSK: ATAK tipi helikopterimiz kırıma uğramış, 2 kahraman arkadaşımız şehit olmuştur

TSK: ATAK tipi helikopterimiz kırıma uğramış, 2 kahraman arkadaşımız şehit olmuştur

Türk Silahlı Kuvvetleri, ATAK tipi helikopterin kırıma uğradığını 2 askerin şehit olduğunu açıkladı.

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TSK: ATAK tipi helikopterimiz kırıma uğramış, 2 kahraman arkadaşımız şehit olmuştur

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de devam eden operasyonlar sırasında, saat 13.00 sularında, ATAK tipi bir helikopterin kırıma uğradığı belirtildi.

Helikopterde bulunan iki askerin şehit olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayla ilgili teknik heyet tarafından inceleme başlatılmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."

Sınırın sıfır noktasında hava hareketliliği yaşanıyor

Afrin bölgesinde görev uçuşu yapan ATAK helikopterin kırıma uğramasının ardından, sınırın sıfır noktasında hava hareketliliği yaşanıyor.

TSK tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

Bölgede görev yapan ATAK helikopterinin kırıma uğramasının ardından, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinin Suriye sınırı noktasında hareketlilik yaşandı.

Savaş uçağı ve çok sayıda askeri helikopterin bölgede uçuş yaptığı görülüyor. 

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