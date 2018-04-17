TSK: Ağrı ve Hatay'da 10 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri Ağrı ve Hatay'da düzenlenen operasyonlarda 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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