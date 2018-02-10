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TSK, Afrin'deki terör hedeflerini ateş altına aldı

Türk Silahlı Kuvvetleri, (TSK) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör hedeflerini ateş altına aldı.

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TSK, Afrindeki terör hedeflerini ateş altına aldı

TSK tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, ayrıca bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı sürüyor.

Bölgeden şiddetli patlama sesleri duyuluyor

Belirlenen terör hedeflerine savaş uçakları ve tanklardan atışlar yapılıyor. Bölgeden şiddetli patlama sesleri duyuluyor.

Havadan ve karadan gerçekleştirilen bombardıman sırasında ateşlenen roket ve izli mermiler Kilis sınır bölgesinden de görülebiliyor.

Öte yandan, sınır birliklerine askeri araç gereç ve personel takviyesi ise devam ediyor.

Kaynak: AA

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